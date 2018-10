publié le 04/10/2018 à 13:21

L'électrique est l'un des grands sujets de conversation au Mondial de l'Automobile cette année. Au cours des dernières années, la production de ce type de voitures a augmenté de 50% par an. Mais en France, cela ne représente qu'un véhicule immatriculé sur 100. Principale raison : le prix d'achat, qui reste encore élevé.

Si vous optez pour l'électrique, vous devrez en effet payer 15 à 20% plus cher que pour un véhicule classique. Toutefois, selon Gilles Normand, en charge du véhicule électrique chez Renault, ce surcoût se rattrape à l'usage. "Si j'utilise une Zoé, cela va me coûter environ 2 euros pour 100 km, alors que si j'utilise une Clio on sera plutôt autour de 8 ou 9 euros", affirme-t-il.



Un véhicule électrique, c'est aussi moins d'entretien. Plus de pot d'échappement à changer, plus de vidange à faire... Soit une économie de l'ordre de 25% sur l'entretien.



La location, une solution pour éviter l'inconnue du prix de revente

Reste une inconnue : la valeur de revente. C'est pourquoi de plus en plus de constructeurs automobiles proposent la location de véhicules électriques. "Vous prenez la voiture sans apport, vous payez votre location tous les mois et vous rendez la voiture à la fin de votre contrat de location sans avoir à vous soucier de revendre le véhicule", explique Vincent Salimon, patron de BMW en France.

L'électrique est un atout certain en ville. En revanche, si vous parcourez beaucoup de kilomètres, oubliez cette option. D'autant que les bornes de recharge sont encore peu nombreuses : on en compte 25.000 pour l'instant. L'objectif est d'en installer 100.000 à l'horizon 2022.