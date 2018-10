Toyota rappelle près de 38.000 voitures hybrides en France

publié le 05/10/2018 à 11:51

Nouveau coup dur pour Toyota. Un mois à peine après avoir dû rappeler plus d'un million de voitures hybrides, le constructeur japonais doit désormais faire revenir 2,43 millions de véhicules à travers le monde, dont près de 38.000 en France.



Les automobiles convoquées au garage pour réparation sont essentiellement des modèles hybrides Prius fabriqués entre octobre 2008 et novembre 2014. L'annonce affecte principalement le Japon (1,25 million de véhicules), l'Amérique du Nord (830.000) et l'Europe (290.000).

L'entreprise a évoqué un problème de logiciel pouvant provoquer l'arrêt inopiné du véhicule, mettant le conducteur potentiellement en danger. En temps normal, l'automobiliste est prévenu en cas de dysfonctionnement du système hybride par des témoins lumineux et un message d'avertissement sur le tableau de bord, ce qui lui permet de ralentir avant de se garer.

Or "dans de très rares cas, ce système pourrait cesser de fonctionner au lieu de se mettre en mode sécurité", explique Toyota. "Le véhicule perdrait alors de la puissance jusqu'à l'arrêt", ce qui, en cas de vitesse élevée, pourrait "augmenter le risque d'accident".



Trois cas recensés au Japon

Selon un porte-parole du constructeur, peu d'anomalies de ce type ont cependant été constatées : trois seulement ont été recensées au Japon, et aucun accident n'a été rapporté dans le pays.



Les véhicules rappelés par Toyota étaient déjà impliqués dans de précédents rappels en 2014 et 2015. Le problème détecté à l'époque avec le système hybride a été résolu, mais la solution "n'a pas anticipé la situation actuelle", selon le représentant de Toyota.





Il s'agit d'un des plus gros rappels du constructeur ces dernières années. Début septembre, le géant de l'automobile avait averti plus d'un million de propriétaires de véhicules hybrides d'un possible risque d'incendie.