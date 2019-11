publié le 15/11/2019 à 10:05

Prenez-vous encore vos tickets de caisse ? C’est vrai qu’on ne sait jamais quoi en faire. Ils encombrent nos portefeuilles et à part faire des boules dans les poches parce qu’il y en a toujours un qui traîne au moment de laver ses pantalons, on ne voit pas trop l’intérêt.

Il faut donc en finir et notamment pour les petits montants dès 2020. C’est le combat d’une députée LaREM, Patricia Mirallès. Sa proposition deviendra un amendement ajouté au projet de loi sur l’économie circulaire, discuté à partir du 9 décembre à l’Assemblée nationale.

Les tickets de caisse ne constituent pas une obligation aujourd'hui, sauf lorsqu'il s'agit de prestations de services d'un montant supérieur à 25 euros. Pas de panique si vous tenez absolument à garder le souvenir d’un expresso dégusté, vous pourrez demander le ticket mais il ne sera plus donné systématiquement.

En fait, c’est comme les sacs plastique. Ça faisait tellement parti de nos vies que l’on ne voyait pas comment on pouvait s’en passer. Faites le test si vous allez faire des courses aujourd’hui. À la sortie des magasins, par terre vous verrez une constellation de tickets et c’est normal puisqu'en France, on en édite plus de 12 milliards chaque année.

Vers un ticket de caisse numérique ?

De plus, il s’agit de raisons sanitaires. En effet, les tickets de caisse imprimés sur du papier thermique contiennent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien assez toxique. Évidemment, ce n’est pas parce que le montant du ticket de caisse est petit qu’il est plus polluant. On commence par 10 euros en 2020 puis 20 euros en 2021 puis 30 par la suite.

C’est un réflexe de plus en plus courant, des magasins qui proposent de vous envoyer votre preuve d’achat par mail. On se dit alors : "C’est bon, j’ai fait un geste pour la planète, je peux refaire un plein de diesel pour fêter ça." Sauf que si c’est un geste pour la planète ce n’est pas un geste pour votre vie privée puisque avec ce système de facture par mail, les magasins se constituent un fichier clients et vous inondent ensuite d’offres promotionnelles sur votre boîte personnelle. Et là, vous vous souviendrez vraiment où vous avez fait vos achats pendants longtemps.

Le plus : à Paris les pigeons estropiés victimes de la pollution

On croise beaucoup des pigeons avec des moignons ou des pattes en moins à Paris. Ce ne serait pas à cause de leur hygiène de vie mais en raison de la pollution d’après une étude du Muséum d’histoire naturelle. Plus le quartier est pollué plus ils sont estropiés car les déchets, ou même les cheveux, s’enroulent autour de leurs pattes et les abîment. Les pigeons sont un vrai marqueur de l’état des villes.

La note : 15/20 au ministère de la Transition écologique pour une grosse amende

192.000 euros, tel est le montant de l’amende infligée par le gouvernement à une société française de trading qui avait envoyé illégalement une vingtaine de conteneurs remplis de déchets en plastique vers la Malaisie. Une première en France et un signal fort adressé aux entreprises qui seraient tentés d’envoyer leurs déchets en Asie alors que la plupart de ces pays ne veulent plus être la poubelle du monde. À méditer.