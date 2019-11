publié le 13/11/2019 à 10:30

Il l'avait déjà fait en mai dernier. Le milliardaire américain Elon Musk a lancé, ce lundi 11 novembre, 60 mini satellites dans l'espace pour offrir un meilleur accès à Internet dans le cadre du projet SpaceX. Les astronomes tirent la sonnette d'alarme face au risque de pollution.



8.000 tonnes de débris graviteraient autour de la Terre : des morceaux de fusée, des ordures diverses, des outils d’astronautes... Des objets qui se baladent à 48.000 km/h et représenteraient un vrai danger de collision pour les satellites, impactant le fonctionnement de nos GPS, nos chaînes de TV, nos conversations téléphoniques.

Alors quand Elon Musk se prend de couvrir la totalité du globe terrestre avec 120 mini satellites pour le moment et, à terme, 42.000, on comprend les sueurs froides des spécialistes. Selon eux, on ne verra plus rien dans l’espace.

Bientôt des éboueurs de l'espace ? Du moins, un satellite avec un filet pour attraper les encombrants. 'Remove debris' à été déployé fin 2018 pour une phase de test mais toutes les agences spatiales planchent sur le sujet. L'un d'entre eux est étudié à l’université de Madrid, il consiste à envoyer un satellite qui diffuserait un faisceau électrique vers des débris pour les sortir de l’orbite terrestre. L’espace est un jeu vidéo pour éboueur, un vrai concept.