publié le 04/07/2019

L'Asie du Sud-Est ne veut plus être la décharge du monde. C'est pourquoi plusieurs pays ont décidé de renvoyer des conteneurs plein de déchets vers l'Europe, la France incluse. Ce sont notamment des "déchets plastiques" et "les déchets les plus difficiles à recycler" comme ceux "contaminés avec des substances dangereuses" ou "des emballages", explique Laura Chatel sur RTL, chargée de campagne chez Zéro Waste.

Cela représente "des centaines de milliers de tonnes pour la France" par an, précise-t-elle, "soit 1% des déchets français" ajoute Éric Quenet, directeur général de Plastic-Europe pour l'Europe de l'Ouest. "Cette pratique illégale nous la condamnons en tant que producteur de polymère en Europe, envoyer des déchets plastiques en Asie n'est pas une solution" car "nous savons très bien que l'Asie n'a pas les structures adaptées pour traiter leur propres déchets ni les structures de recyclages adaptées", indique-t-il.

"Les déchets plastiques sont recyclés ou valorisés à près de 70% au niveau des emballages ménagers", chiffre Éric Quenet. Mais le problème avec le plastique "c'est qu'on en produit trop (...) et on se retrouve avec des quantités de déchets absolument considérables à gérer et qui coûte très cher", rappelle Laura Chatel.