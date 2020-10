publié le 09/10/2020 à 07:00

L'agence nationale de sécurité sanitaire réduit l'utilisation du glyphosate en France. Cet herbicide, considéré par certaines comme étant à l'origine de cancers, est censé être bientôt interdit. C'était une promesse d'Emmanuel Macron... Mais ce ne sera pas le cas, du moins, pas dans l'immédiat. En gros, le mot d'ordre, c'est oui au glyphosate, mais avec parcimonie.

Les experts ont examiné toutes les alternatives possibles, qui sont déjà utilisées par certains agriculteurs et qui permettent de rester compétitif. Et bien, il n'y en a pas tant que ça. Pour les arboriculteurs par exemple, dans un verger, une partie peut être désherbée avec un tracteur, mais sous les arbres, où la machine risque d'endommager les racines ou les branches, le glyphosate restera autorisé. L'arboriculteur devra seulement réduire les doses et ne traiter que 40 % de sa surface au maximum.

Même chose pour les viticulteurs, ils continueront à en mettre juste en dessous les pieds de vigne, pour ne pas les abîmer avec un désherbage mécanique. Quant aux producteurs de grandes cultures, ceux qui ne labourent pas, ils pourront continuer à en utiliser, mais les doses seront réduites par hectare.

On est donc très loin d'une interdiction totale, les quantités vont baisser, mais la plupart des agriculteurs vont pouvoir continuer à utiliser ce désherbant.

À écouter également dans ce journal :

Otage française - "Je vais très bien" : ce sont les premiers mots de Sophie Pétronin à son arrivée à Bamako. On la disait malade et alitée, la désormais ex-otage de 75 ans est apparue en forme cette nuit à sa descente d'avion après 3 ans et 9 mois de captivité au Mali.

Coronavirus - Quatre nouvelles grandes villes françaises viennent rejoindre le classement en zone d'alerte maximale. Il s'agit de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Dans ces zones, les bars devront fermer à partir de demain, comme c'est désormais la règle.

Fond de solidarité - Par ailleurs, le fond de solidarité sera élargi à 75.000 entreprises supplémentaires comme les fleuristes et les blanchisseries, des victimes collatérales de la crise du coronavirus. Elles pourront ainsi bénéficier, sous conditions, d'une aide pouvant aller jusqu'à 10.000 euros par mois.