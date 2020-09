publié le 09/09/2020 à 05:32

Insuffisant. Les ONG ne digèrent toujours pas le calendrier glyphosate et la promesse d'Emmanuel ne sera pas respectée. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le gouvernement, comme le président de la République, multiplient les affirmations et déclarations contradictoires sur le glyphosate et son interdiction programmée.

Ce mardi 8 septembre, le gouvernement a annoncé l'interdiction de la moitié de ces usages en 2021. Sur le terrain, certains agriculteurs saluent ce délai comme à Fronton en Haute-Garonne, ce vigneron aurait du mal à s'en passer même s'il se sert très peu du produit : "On est à des doses de deux, trois litre par hectares par an. Notre sol n'est pas pollué, il n'y a absolument aucun glyphosate dans le raisin ou dans les pêches que l'on ramasse (...) mais sans glyphosate, il me faudrait doubler mon parc de tracteurs et trouver deux ou trois chauffeurs de plus, ce dont je suis incapable car j'ai une offre d'emploi qui est non pourvue depuis deux an", déplore-t-il.

À écouter également dans ce journal

Fin de vie - Après avoir interrompu tout traitement et alimentation, Alain Cocq a accepté d’être transféré au CHU de Dijon pour bénéficier de soins palliatifs.

Coronavirus - Alors que les tests salivaires se font encore attendre, des tests antigéniques rapides devraient être déployés "à partir de mercredi" en Île-de-France, a annoncé Olivier Véran.

Économie - Le constructeur naval Beneteau est contraint de réduire la voilure pour faire face à la crise entraînée par le Coronavirus. Plusieurs sites français sont concernés.