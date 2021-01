publié le 23/01/2021 à 08:30

Il y a quelques jours, il y a eu sur RTL l'appel à l'aide d'une patronne de salle de sport qui n'arrivait plus à payer son loyer en raison de la crise sanitaire et dormait depuis deux mois et demi avec ses enfants sur son lieu de travail. Mais un monsieur est venu lui proposer d'occuper une maison qu'il avait mis en vente.

"C'est une merveilleuse nouvelle, il me propose sa maison gratuitement. elle est grande, il y a trois chambres donc une chambre pour mon fils avec une belle pièce de vi et je sais que je vais m'y sentir en sécurité. Ce couple m'offre l'eau et l'électricité. Je leur ai proposé un petit loyer afin de payer les charges et ils se sont un petit peu offusqués en disant : "Ah non pas du tout, je ne suis pas à 100 euros près, c'est hors de question pour le moment, ressourcez-vous et on pourra voir tout cela après".

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Le laboratoire Pfizer considère désormais que chaque fiole permet de produire six doses de vaccin.

Royaume-Uni - Le variant du nouveau coronavirus détecté en Grande-Bretagne et déjà présent dans une soixantaine d’autres pays semblait bien être non seulement plus contagieux, mais aussi plus mortel, a annoncé le Premier ministre britannique

Belgique - La Belgique renforce ses mesures de restrictions. Elle a décidé vendredi 22 janvier d'interdire les voyages "non essentiels" vers et hors de son territoire à compter de mercredi, jusqu'au 1er mars.