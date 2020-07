publié le 31/07/2020 à 08:59

Sans surprise, le bilan du tourisme en France est décevant au mois de juillet, en raison de la crise du coronavirus. La pandémie a engendré une forte baisse de la clientèle dans les hôtels, les hébergements mais aussi les musées où le Louvre n'a enregistré que 200.000 visiteurs depuis la réouverture de ses portes le lundi 6 juillet, contre 800.000 pour un mois de juillet normal. Une aubaine pour certains visiteurs qui ont plus de temps pour admirer les tableaux.

Les yeux levés vers La Vénus de Milo, Sandrine circule sans problème dans le musée le plus visité du pays, avec ses deux enfants : "Généralement, on arrive même pas à prendre de photos parce qu'il y a toujours quelqu'un devant et là ma fille a tranquillement pu en prendre sans avoir des têtes ou des gens qui passent devant elle".

De son côté, Olivier rencontre La Joconde pour la première fois : "Cela fait cinq ans qu'on habite à Paris et on n'était jamais venu et c'est pour ça qu'on en a profité pour venir durant cette période". Autre signe que la clientèle du Louvre a drastiquement baissé, les Français représentaient 60% des visiteurs en juillet, contre 30% d'habitude.

Pour redécouvrir le Louvre dans son intégralité, il faudra attendre au moins la fin du mois de septembre puisque 30% du musée reste pour le moment inaccessible en raison des mesures sanitaires.

