publié le 31/07/2020 à 06:47

Le spectaculaire incendie qui s’est déclenché ce jeudi 30 juillet en plein centre d’Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été fixé dans la nuit, ont annoncé les pompiers, qui restent néanmoins vigilants. Au total selon les premières estimations, 100 hectares de la forêt de Chiberta ont été ravagés par les flammes, alors que onze habitations ont été touchées, dont trois complètement détruites.

Un policier et quatre habitants ont été intoxiqués par les fumées et hospitalisés à Bayonne, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Eddie Bouttera, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a également fait le point sur la situation : "On a évacué une centaine d'habitants au gymnase et la mairie a relogé une trentaine de personnes dans des logements municipaux qui étaient disponibles".

"Le bilan est pour le moment partiel mais on a onze maisons touchées, dont trois qui seraient entièrement détruites" a-t-il ajouté en précisant que "le feu est désormais fixé mais il continue de se consommer et il y a des risques de départ à tout moment".

