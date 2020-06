Paris : le tourisme pourrait chuter de plus de moitié cet été

publié le 29/06/2020 à 03:19

"Nous pensons réaliser entre 40 et 50 % de l’activité que nous réalisons habituellement, selon nos premières estimations" qui se fondent sur les touristes français et étrangers, a annoncé Corinne Menegaux, directrice générale de l’Office du tourisme et de congrès de Paris, lors d’un point presse.

Celle-ci reconnaît qu'il est difficile d'établir des estimations fiables : "On n’a pas de boule de cristal surtout qu’on est beaucoup sur du 'last minute'", explique-t-elle. "Quand il y a une bonne nouvelle" en termes sanitaires ou en cas de réouverture de frontières, "les gens passent en mode réservation, il peut y avoir de bonnes surprises pour cet été", a-t-elle ajouté.

Toujours est-il que de lourdes pertes sont annoncées pour l'année 2020, rapporte Ouest-France. Sur l'ensemble du territoire français, les pertes pourraient atteindre près de 40 à 45 milliards d'euros en termes de recettes touristiques, "sur un total de 170 milliards d’euros annuels", a indiqué Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France, l’agence qui promeut le tourisme hexagonal à l’étranger.

Le leader des destinations européennes se heurte donc à une chute drastique de son secteur touristique qui représente pas moins de 7% du PIB français. Malgré tout, "les perspectives sont plutôt positives, les gens ont envie de re-voyager. Même si le tourisme local est privilégié, Paris et la France restent des destinations majeures", explique la directrice.