Crise économique : l'Insee prévoit un recul du PIB de 9% en 2020

publié le 08/07/2020 à 11:21

Le recul du produit intérieur brut (PIB) en France devrait être limité à 9% en 2020, selon la note de conjoncture publiée par l'Insee mercredi 8 juillet, alors que le gouvernement table sur un effondrement de 11% et la Banque de France de 10%.

Après s'être contracté de 5,3% au premier trimestre puis de 17% au deuxième en raison de la pandémie de coronavirus, le PIB rebondirait de 19% au troisième trimestre puis de 3% au quatrième, précise l'Institut national des statistiques. Il s'agit de la première prévision de croissance de l'Insee pour l'ensemble de 2020, ainsi que pour les 3e et 4e trimestres.

"Les perspectives de production se redressent très nettement : la vigueur de ce rebond tient beaucoup à la faiblesse du point de départ, c'est-à-dire de l'activité économique en période de confinement", selon la note. "Cependant les carnets de commandes, en particulier à l'international, demeurent jugés peu garnis par les entreprises industrielles, ce qui n'augure pas d'un retour immédiat à la normale", tempère l'institut.

Grâce aux mesures prises pendant les huit semaines de confinement pour préserver le tissu économique et l'emploi, "les premières marches de la reprise ont pu être gravies assez rapidement, peut-être plus que prévu. Ce sont les dernières qui risquent d'être les plus difficiles, concernant surtout les secteurs les plus touchés par la crise", met encore en garde l'Insee.

L'institut prévient que ses estimations sont soumises "à beaucoup d'incertitudes, liées avant tout à la situation sanitaire en France et dans le monde". Il s'agit de la septième note de conjoncture publiée par l'Insee depuis le 26 mars. Les prochaines seront publiées le 23 juillet et le 27 août.