Pour protester contre la réforme des retraites, plusieurs journées de grèves ont été organisées. Lors de ces journées, le trafic a été perturbé dans les transports parisiens. Dans un communiqué, Île-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé, jeudi 25 mai, que les usagers détenteurs d'un abonnement sur les lignes RER et Transilien, exploitées par la SNCF en région parisienne, pourront avoir droit à des dédommagements.

"Plus de 2 millions d'usagers abonnés devraient être éligibles à un remboursement", a précisé IDFM. Pour avoir droit à ce dédommagement, l'usager doit avoir été abonné à l'un des forfaits éligibles, pendant au moins un mois entre janvier et avril 2023. La liste des forfaits concernés :

- Navigo Annuel

- Navigo Senior

- Navigo Mois (y compris sur les passes Découverte et sur smartphone)

- Forfait Mois Réduction 50%

- Forfait Mois Solidarité 75%

- imagine R Étudiant et Scolaire

De plus, l'usager doit avoir utilisé l'un des axes concernés par cette campagne de remboursement. Les lignes C, D, E, H, J, K, L, N, P et R sont visées. Le montant du dédommagement sera lui conditionné par le nombre de jours de perturbations sur la ligne. Le détail est disponible sur Île-de-France Mobilités.

Pour obtenir ce remboursement, les usagers devront prochainement en faire la demande. D'après les informations données par Île-de-France Mobilités, une plateforme dédiée sera lancée au mois de juillet. Le jour exact de son lancement n'a pas été dévoilé.

