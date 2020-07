Sécurité routière : l'inattention au volant, 3ème cause de mortalité

publié le 24/07/2020 à 08:49

Soyez attentifs sur la route si, comme beaucoup, vous prenez le volant aujourd'hui pour partir en vacances, car selon le bilan annuel de l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes, on constate une augmentation inquiétante des accidents liés à l'inattention. C'était l'an dernier un accident mortel sur cinq, troisième cause de mortalité derrière l'alcool et la fatigue, mais devant la vitesse.

Le délégué général de l'association, Christophe Boutin : "C'est un facteur qui ne fait que progresser malheureusement sur les autoroutes. Globalement les accidents sur les autoroutes ne font que diminuer d'année en année. On a eu 154 tués sen 2019, ce qui est une année extrêmement basse en terme d'accident mortel. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que le facteur inattention remonte de façon alarmante et il est très probablement lié à un usage du smartphone dans les véhicules sur autoroute."

Christophe Boutin rajoute : "Les gens sont de plus en plus conscients de la dangerosité du téléphone au volant, ils ont même très peur des autres qui utilisent le téléphone au volant. Mais leur utilisation augmente. Plus préoccupant encore, c'est l'utilisation du SMS qui a beaucoup augmenté l'année dernière. Vous faites un SMS, ça vous prend à peu près 15 secondes, 15 secondes c'est 500 mètres parcourus sur l'autoroute, c'est criminel. S'il vous plaît, arrêtez de regarder le téléphone, regardez la chaussée pour être attentif à tous les obstacles qui peuvent s'y présenter."

