Coupe de France : "On aurait aimé de meilleures conditions avec notre public", regrette Puel

publié le 23/07/2020 à 21:52

Ce vendredi soir, l'AS Saint-Étienne pourrait se qualifier pour la Ligue Europa en cas de victoire face au Paris Saint-Germain de Neymar et Mbappé en finale de la Coupe de France. Même si l’enjeu est là, l'ambiance des grands soirs ne sera sans doute pas de mise. Seuls 5.000 supporters, le maximum autorisé, viendront garnir les tribunes du Stade de France, qui peut en accueillir 80.000 en temps normal. Ce jeudi 23 juillet en conférence de presse, l'entraîneur de l'ASSE Claude Puel a exprimé des regrets quant à cette nécessaire limitation.

"On aurait aimé que ça se fasse dans de meilleures conditions avec notre public, avec tous nos supporters. On sait l’impact qu’ils peuvent avoir sur un match. On a vécu une demi-finale extraordinaire avec des images magnifiques de partage, de communion. Avec nos supporters sur la pelouse, c’était quelque chose de grandiose", a expliqué Puel, dont l'équipe avait battu le Stade Rennais en mars dernier, provoquant par la même occasion un envahissement de terrain par les supporters.

"On apprécie de rejouer au football. Après, c’est dans des conditions particulières où il faut donner un petit peu de soi-même, participer plus, faire vivre le collectif mais avec pas mal d’interrogations", a conclu l'ex-entraîneur niçois. Ce vendredi soir, l'ASSE devra se transcender pour remporter la Coupe de France. L'équipe n'a plus battu Paris depuis maintenant 20 matches.