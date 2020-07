publié le 22/07/2020 à 18:15

L'accident de voiture qui a coûté la vie à cinq enfants lundi soir sur l'A7 dans la Drôme a été causé par la casse du turbo du véhicule, provoquant un emballement du moteur puis son embrasement, a rapporté mercredi le parquet.

Breveté en 1902 par Renault. le turbocompresseur est apparu seulement à la fin des années 70 en sports automobile. Aujourd'hui, afin de réduire les émissions polluantes, les constructeurs automobiles développent des "petits moteurs" de petites cylindrées, sur lesquels ils ajoutent un turbocompresseur. Cela permet de consommer moins de carburant et d'obtenir une puissance similaire à un "gros moteur", tout en polluant moins.

Le turbocompresseur est donc omniprésent et très utile aujourd'hui, mais son utilisation est soumise à plusieurs contraintes.

"Dans son pré-rapport, l'expert judiciaire en mécanique a conclu à la casse du turbo, qui a provoqué un emballement puis l'incendie du moteur et même peut-être de l'habitacle" a annoncé le procureur de Valence Alex Perrin. "Le conducteur se trouvait alors dans la quasi-impossibilité d'arrêter le moteur, car la panne neutralise tous les systèmes d'assistance du freinage, d'où une sensation d'un freinage qui ne fonctionne pas" a-t-il ajouté.

Le moteur "devenu fou"

Contacté par RTL, Christophe Teuil, président délégué de l'Alliance nationale des experts en automobile estime que si les freins ont été endommagés, "ils ne sont pas la cause de la perte de contrôle du véhicule". "La perte de contrôle est sûrement liée à la panique qui a eu lieu et à l'incendie", ajoute-t-il. "Ce que je crois, c'est que du fait que le moteur ne s'arrête pas et ne cale pas, le conducteur a eu le sentiment que les freins ne fonctionnaient pas alors qu'en réalité, c'était le moteur qui est devenu fou" conclut-il.

Le turbocompresseur a deux contraintes principales : l'usure et la température de la turbine et la température des gaz d'échappement utilisé pour alimenter la turbine. Il est donc important qu'il soit lubrifié et refroidi en permanence afin d'éviter une usure prématurée ou une surchauffe.