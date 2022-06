Les infos de 8h - Procès du 13-novembre : le réquisitoire va débuter après neuf mois de procès

Après 6 ans d'instruction et 9 mois d'audience, le réquisitoire est très attendu au procès des attentats du 13 novembre. Pendant trois jours, trois avocats généraux vont prendre la parole, une première dans la justice française.

Le procès réserve bien des surprises. Cinq accusés vont demander à être acquittés et le verdict pourrait pencher en leur faveur. En effet, les avocats de la défense ont dénoncé certains raccourcis dans l'enquête, à commencer par le cas de Yassine Atar, accusé d'avoir aidé la cellule terroriste. Celui-ci connaît son dossier par cœur et a même passé plus de 30 minutes à échanger sur un tuyau d'aspirateur.

Les faits peuvent paraître anecdotiques, mais en réalité, l'accusation n'a pas permis de démontrer que l'homme faisait autre chose que de gérer de l'électroménager lors d'une rencontre le 14 novembre 2015, ce qui complique le maintien du chef d'accusation d'association de malfaiteurs terroriste.

Certains accusés affirment qu'ils ne savaient pas qu'ils aidaient des terroristes comme les convoyeurs de Salah Abdeslam qui pensaient avoir aidé un ami. L'audience n'a pas permis de démontrer qu'ils avaient un profil de combattants de l'état islamique. D'autres, comme Ali Oulkadi, comparaissent libre au procès. "Salah Abdeslam a bousillé ma vie", regrette ce dernier.

Trois autres accusés, Mohamed Bakkali, Osama Krayem et Sofien Ayari, sont restés silencieux et n'ont répondu à aucune question sur les faits. Il semble que nous ne connaîtrons pas toute la vérité sur ces attentats.

À écouter également dans ce journal

Écologie - Le Parlement européen s'apprête à voter dans la journée, l'interdiction des voitures à moteur essences et diesel d'ici 2035.

Pouvoir d'achat - À 4 jours des législatives, le gouvernement passe à l'offensive face à l'inflation. Élisabeth Borne a annoncé une aide pour les plus modestes.

Tirs de police à Paris - Les trois policiers ayant tiré sur une voiture à Paris samedi, sont ressortis libre hier, mardi 7 juin, de leur garde à vue. Aucune poursuite judiciaire n'a été engagé à ce stade. Le conducteur a été placé en garde à vue à son tour pour "tentative d'homicide".

