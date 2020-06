Les infos de 8h - Pollution : les sanctions contre les jets de déchets renforcées

publié le 07/06/2020 à 08:46

Jeter des déchets sur la voie publique pourra vous coûter très cher. L'amende pour les personnes jetant un mégot, des ordures ou encore un masque devrait passer à 135 euros, contre 68 euros actuellement. L'annonce a été faite par la secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson, ce dimanche 7 juin.

Ce projet de décret, qui devrait être présenté mi-juin, stipule également que l'amende pourrait même monter jusqu'à à 375 euros, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal et le transmet au tribunal, selon le ministère. Depuis le début de la crise du coronavirus, de nouveaux accessoires jetables comme les masques, gants et lingettes sont venus s'ajouter aux nombreux déchets et emballages déjà présents dans la nature.

Aucun d'eux n'est recyclable ou biodégradable et ces déchets, en plastique ou en latex pour la plupart, mettent plusieurs centaines d'années à disparaître. Un grand nombre d'entre eux termineront dans les mers puisque 80% des déchets présents dans les océans sont produits sur terre. Ce renforcement des sanctions s'accompagnera, à partir de ce lundi 8 juin, d'une campagne d'affichage pour inciter le grand public à jeter leurs masques dans la poubelle des déchets non-recyclables.

