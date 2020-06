Brune Poirson va faire passer l'amende pour jet de masques de 68 à 135 euros

publié le 07/06/2020 à 06:03

Jeter vos masques par terre sur un trottoir ou dans la nature vous coûtera bientôt plus cher. Face au manque de civisme des Français et à cette nouvelle forme de pollution, et afin de protéger l'environnement, la secrétaire d'État à l'Écologie, Brune Poirson, va faire passer l'amende de 68 euros à 135 euros.

C'est ce qu'elle révèle dans le JDD de ce dimanche 7 juin. Elle va augmenter le montant de la contravention pour jet de masques via une disposition de sa loi anti-gaspillage promulguée en février dernier. On apprend également que cette amende pourra même être majorée jusqu'à 375 euros.

Au-delà des masques, ce sont aussi les jets de gants, de mégots, de papiers ou de canettes qui seront passibles d'une amende de 135 euros. En déplacement ce dimanche 7 juin, Brune Poirson participera à une collecte de déchets sur la plage de Lège-Cap-Ferret, à la veille de la journée mondiale de l'océan. Journée durant laquelle elle devrait détailler la mise en œuvre de cette amende majorée.

Mi-mai déjà, le ministère de l'Écologie avait tenté d'alerter et de donner la marche à suivre pour jeter son masque, notamment sur Twitter. Il faut "placer son masque dans un sac poubelle dédié. Lorsqu'il est rempli, ce sac est fermé et conservé 24h. Ensuite, le jeter dans le sac pour ordures ménagères". Avec la hausse de l'amende, Brune Poirson espère voir réduire les masques potentiellement infectés jetés dans la rue ou dans la nature.