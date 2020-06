Violences policières : 23.000 personnes ont manifesté en France, dont 5.500 à Paris

et AFP

publié le 07/06/2020 à 01:05

Les rassemblements contre les violences policières ont rassemblé 23.300 personnes en France ce samedi 6 juin, dont 5.500 à Paris, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

En dépit des restrictions sanitaires et des interdictions, des manifestants ont défilé à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Rennes ou Marseille pour rendre hommage à George Floyd, mort aux États-Unis aux mains de la police, et pour dénoncer le "racisme" et "l'impunité" qui règneraient au sein des forces de l'ordre en France.

Vendredi 5 juin déjà à Strasbourg, plusieurs milliers de jeunes vêtus de noir pour dire non au racisme. Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, ils étaient 3.500 selon la préfecture, de 4 à 5.000 selon les organisateurs, réunis place Kléber, le coeur battant de la capitale alsacienne, devançant de nombreux autres appels à manifester lancés à travers la France de ce samedi.

Pour la plupart masqués, les jeunes de Strasbourg ont d'abord manifesté silencieusement avant que ne retentissent des salves d'applaudissements et que quelques-uns prennent la parole au mégaphone.