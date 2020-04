publié le 18/04/2020 à 10:23

Une pétition réunissant plus de 77.000 signatures, qui s'intitule "Non à la sortie plus tardive du confinement pour les seniors" fait beaucoup parler d'elle ce samedi 18 avril. Alors que le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, préconisait, jeudi 16 avril, une sortie plus tardive des 18 millions de personnes âgées et "à risque", sa proposition a provoqué l'indignation d'un grand nombre de personnes. Elle a même incité Emmanuel Macron a publié un communiqué où il affirme qu'il n'y aura "pas de discrimination" en fonction de l'âge.

Jean-François Delfraissy s'est expliqué sur le sujet et estime qu'il a été "mal compris". "J'ai voulu indiquer, et je maintiens mes propos, qu'un certain nombre de personnes en France allaient demeurer un risque à la sortie du confinement" souligne le président du Conseil scientifique. Parmi ces personnes, où figurent les personnes âgées de plus de 65 ans et les obèses, le professeur Delfraissy estime qu'"il faut qu'elles soient informées du fait qu'elles sont plus à risque" mais que "la décision de ce qu'elles vont faire lors du déconfinement est évidemment individuelle".

"Il faut faire confiance aux Français" et "nous faisons confiance à nos concitoyens", a ajouté Jean-François Delfraissy qui estime que "c'est à ces personnes de prendre conscience des risques et ensuite de prendre les décisions" en se disant : "attention, j'ai plus de risques pour moi-même et je peux prendre plus de risques pour les autres".