Les infos de 6h - Paris : une veillée organisée après la mort d'un adolescent de 16 ans dans une rixe au couteau

C'est un terrible drame qui a touché les habitants du XVIIe arrondissement de Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Un jeune adolescent de 16 ans a été tué à coups de couteau durant une rixe entre bandes rivales. Une veillée a été organisée ce samedi soir sur les lieux de la tragédie.

Au cours de ce rassemblement, une vive émotion était présente entre tristesse, fleurs et larmes. Les proches de la victime avaient un mot d'ordre en tête : la justice. Pour les familles réunies, Baba était un jeune bien éduqué et elles ont réclamé que justice soit faite dans cette affaire. Les jeunes du quartier, eux, ne réalisent pas encore : "On était avec lui en primaire, c'est surtout triste par rapport aux parents", assure une habitante du quartier.

"C'est vrai que ces derniers temps, on assistait à beaucoup de bagarres, beaucoup de groupes trainaient dans la rue. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Cela nous choque un peu", a confié une autre résidente du coin. Les parents d'élèves n'ont pas caché leur inquiétude vis-à-vis de la situation.

"Le quartier se dégrade de plus en plus entre le moment où je suis arrivé il y a 14 ans et maintenant, ce n'est plus le même du tout", a assuré une mère de famille au micro de RTL. "Je n'accepte pas qu'un jeune de 16 ans meure d'un coup de couteau dans mon quartier, c'est inadmissible". Les parents présents durant cette veillée ont tenu à faire passer un message aux jeunes du quartier : "Soyez pacifiques et ne trainez pas le soir dans la rue". À noter, que pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu dans cette affaire.

À écouter également dans ce journal

