Noël : Vos repas de fête vont-ils vous coûter plus cher cette année ?

Homard, tourteaux et langoustines : les prix s'envolent. Avec l'approche des festivités de fin d'année, les crustacés sont majoritairement plus cher. La coquille Saint-Jacques devrait passer de 6 à 8 € le kilo en moyenne. Parmi les poissons les plus demandés et donc les plus chers, on note la sole et les filets de saumons. Mais les prix des huîtres ont aussi gagné 5% sur un an. Des chiffres qui devraient encore augmenter avant le réveillon. Le homard, par exemple, pourrait atteindre 70 euros le kilo.

Une telle augmentation qui s'explique puisqu'il y a moins de ressources en mer. Pour des raisons liées à la météo et aussi à l'environnement. Comme partout, les charges augmentent pour ces professionnels marins. Les coûts de l'énergie et de l'emballage sont aussi plus élevés. Le polystyrène a pris, par exemple, 16 % en un an. Tout cela se répercute sur le prix du poisson. Par ailleurs, les commerçants parlent aussi d'un effet "Brexit" non-négligeable.

Quel aliments choisir pour réduire le budget ?

Selon une récente enquête YouGov Kofidis, les Français dépenseront un budget de 117 € pour la table cette année. Un chiffre qui est une moyenne et qui s'applique pour des familles de plus de 5 personnes.

Mais Martial You propose de créer un menu avec un budget qui serait globalement stable, en se basant que les données du site de FranceAgriMer, où l'on peut constater l'évolution des prix au niveau national. Tout d'abord, le foie-gras est en baisse de - 7,7 % cette année. "Il coûte 30 € le kilo au lieu de 32 € l'année dernière" précise le journaliste de RTL. Ensuite, le canard est un peu plus cher que l'année dernière avec une hausse de +2,5 % mais il est bien moins cher que la dinde qui augmente de 4%.

C'est une année à champignon et ce n'était pas le cas l'année dernière Martial You, journaliste économie.

On peut accompagner le canard de girolles, qui baissent de 28%. "Avec la pluie qu'on a eue, c'est une année à champignon et ce n'était pas le cas l'année dernière", explique le chef du service économie de RTL. Si l'on ajoute à ce plat de canard aux girolles des haricots verts du Roussillon, c'est un budget assez stable par rapport à l'année dernière. "Mais évitez les marrons, car ils ont pris 11%" détaille Martial You. Pour le fromage, le Reblochon et le Saint-Nectaire fermier sont à éviter car leurs prix ont augmenté de 6 à 9 %. Pour le dessert, le chocolat reste stable par rapport à l'année dernière et les clémentines Corses sont en baisse. Un dessert léger conseillé par Martial You pour terminer le repas. Celui-ci conclut : "Et puis vous aurez grand-mère qui vous dit que, de son temps, elle avait toujours une clémentine ou une orange à Noël"