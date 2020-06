publié le 26/06/2020 à 10:31

À seulement quelques jours du deuxième tour des élections municipales, va-t-on assister à une revanche des partis traditionnels ? Nicolas Domenach et Guillaume Roquette tente d'y voir plus clair.

"Nous avons eu un premier tour où LaREM a subi une véritable ratatouille et où la droite a confirmé des bons scores dans les villes qu'elle détenait. Le second tour risque d'apporter de grands soucis à la droite et de l'autre côté, la gauche socialiste et écologique, souvent rassemblée mais pas toujours, peut conquérir des villes importantes. Mais nous sommes dans un climat qui ne profite pas vraiment aux écologistes. Il y a un front anti-verts qui pose des problèmes pour l'avenir tout en disant 'on est écologistes nous aussi', ce sont des contradictions insondables", fustige Nicolas Domenach.

Pour autant, Guillaume Roquette soutient que les Verts sont bien positionnés : "Pour la droite il va y avoir un résultat paradoxal. Le problème c'est que la droite était déjà bien implantée dans les municipales, elle était unie dès le premier tour donc elle a peu de réservoirs de voix tandis que la gauche est plutôt partie en ordre dispersé. La vague verte se concrétise fortement. La seule grande ville où il n'y a pas de suspens c'est Paris car Hidalgo est la cheffe des écologistes même si elle est au PS. On sent cette poussée verte dans les grandes villes. Les écolo-bobos sont plus puissants que jamais".