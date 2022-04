Les gel est bien présent ce dimanche 3 avril et les agriculteurs, maraichers et viticulteurs s'inquiètent de plus en plus. Leurs cultures sont menacées par la forte baisse des températures. Un an plus tôt, les pertes avaient été considérables. Pour éviter de revivre une catastrophe d'une telle ampleur, ils se préparent au maximum.

Annabelle, viticultrice dans la région de Saint-Émilion, inspecte ses vignes balayées par un vent glacial. "On a les petits bourgeons qui sont en train de sortir. Il y a le bourgeon principal qui va sortir, à côté il y a un autre bourgeon. Si celui-là gèle, l'autre sortira après", explique-t-elle. Autour d'elle, des machines disposées devant les rangs de vignes. On voit des canons reliés à des bonbonnes de gaz qui propulsent de la chaleur et même une éolienne. "Elle brasse de l'air, prend la masse d'air au-dessus du sol pour la rabattre, puisque les températures sont plus chaudes au-dessus. Cela réchauffe l'atmosphère de 2 à 3°C".

Depuis le début de ce phénomène climatique quasiment hivernal, Annabelle a les yeux rivés sur son téléphone, directement relié aux températures de ses vignes. Si le mercure descend en dessous de 2°C, elle pourra intervenir directement et automatiquement. "Si les températures descendent très bas, aucune machine ne peut lutter. On prie le ciel d'être clément avec nous".

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Depuis Jacques Chirac en 2007, aucun président sortant n'avait connu une popularité aussi haute qu'Emmanuel Macron. 46% considèrent qu'Emmanuel Macron est un bon président au terme de son quinquennat.



Guerre en Ukraine - Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourrait avoir en lieu en Turquie. Une confirmation écrite de la part de Moscou est toujours attendue pour confirmer cet entretien.

Bactérie E.coli - Une ancienne salariée de l'usine de Caudry, où sont produites les pizzas Buitoni, raconte des conditions d'hygiène déplorables. "C'était catastrophique", "dégueulasse".