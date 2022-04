Les présidents de l'Ukraine et de la Russie, Volodymy Zelensky et Vladimir Poutine.

Les infos de 6h - Guerre en Ukraine : bientôt une rencontre entre Zelensky et Poutine ?

Un nouvel espoir après 38 jours de guerre en Ukraine. Un entretien direct entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourrait bien avoir lieu. Côté ukrainien, on y croit voire même on l'annonce. Le négociateur en chef ukrainien a pris la parole le samedi 2 avril pour dire que Moscou avait accepté une telle rencontre.

L'accord est oral donc prudence pour le moment, le gouvernement ukrainien attend évidemment une confirmation écrite. Il semble toutefois que les pourparlers de paix qui se sont tenus à Istanbul ont abouti. Toutes les positions ukrainiennes ont été acceptées par Moscou, hormis celle concernant la Crimée qui reste un point sensible. Selon le négociateur en chef ukrainien, si cette rencontre entre les deux chefs d'État se fait, ce sera très probablement en Turquie, qui a déjà accepté d'accueillir cette discussion.

Cette annonce intervient au moment où les Ukrainiens ont repris le contrôle de la région de Kiev et l'armée russe recule dans tout le nord du pays. Il demeure trop tôt pour parler d'une victoire pour l'Ukraine, sachant que les troupes russes se regroupent désormais à l'est et au sud du pays, où les combats continuent de s'intensifier.

