Météo : les producteurs d'abricots déjà victimes du gel

Dans la Vallée du Rhône, pendant trois nuits consécutives, les températures ont atteint jusqu'à moins 7 degrés. Un épisode de gel qui n'est pas sans conséquence pour les producteurs d'abricots de Moras-en-Valloire dans la Drôme.

Le verger de Romain Vallet compte environ 800 abricotiers notamment des variétés précoces dont les fruits sont normalement récoltés en juin. "Quand on ouvre les fleurs, on peut constater que le pistil est noir. La fleur va chuter, le fruit ne va pas tenir," déplore le producteur.

Plusieurs nuits consécutives de gel qui coûtent cher. "Sur la variété Mediabel, c'est 80 % de pertes. Autour de 20.000 euros par hectare. Là, il y a un hectare et demi donc ça fait environ 30.000 euros de pertes." Son voisin Hervé Miachon craint revivre le même printemps noir que l'année dernière : "C'est sûr que si on revit ça cette année, c'est foutu. On aura même plus de paillasson pour mettre la clé dessous", témoigne -t-il.

Seule consolation pour les arboriculteurs : Météo France ne prévoit pas de nouvelles périodes de gel pour les quinze prochains jours.