publié le 21/02/2021 à 08:55

Malgré un parcours scolaire brillant, Mamadou est prié de quitter la France, ce qui provoque une vive émotion en Meurthe-et-Moselle. Une pétition a même été lancée pour que ce lycéen ne soit pas obligé de repartir en Guinée. Il est âgé de 18 ans, et c'est bien ça qui pose problème, le fait qu'il soit majeur.

La lettre de la préfecture, datée du 29 janvier, donne pour ordre à Mamadou de quitter la France avant le 1er mars. Pourtant l'an dernier, ce jeune guinéen, encore mineur, avait eu l'autorisation de suivre son bac pro à Lunéville, et une entreprise était prête à l'accueillir. "La préfecture devait me délivrer une autorisation de travail. J'ai envoyé une demande pour qu'on me régularise et pour pouvoir commencer mon alternance, ça n'a pas marché. L'année prochaine je dois passer mon bac et je fournis beaucoup d'efforts pour être là aujourd'hui", affirme Mamadou.

Et celui qui s'imagine électricien affiche des bulletins de note exemplaires et des appréciations de ces professeurs comme Grégory, dithyrambiques. Pas possible pour le corps enseignant et les autre élèves de l'imaginer quitter la France et son lycée. "On lui a donné une chance de faire une formation et puis maintenant on vient lui dire, finalement on s'est trompé parce que tu as atteint ta majorité. Avant c'était bon, tu pouvais, et maintenant tu deviens expulsable et on ne veut plus de toi. On marche sur la tête. On nous dit, non Mamadou il arrête, mais par contre on nous dit, prenez-en d'autres qui sont mineurs et à 18 ans, on va leur redemander de partir", déplore le professeur.

Une pétition sur Internet demande un réexamen du dossier, une action pourrait avoir lieu devant la préfecture au retour des vacances pour que la situation de Mamadou ne tombe pas dans l'oubli. La préfecture, qui plaide le strict respect de la loi.

