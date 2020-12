Immigration : les conditions éprouvantes des traversées de la Manche

publié le 18/12/2020 à 10:57

Malgré le froid, malgré les conditions météorologiques, les traversées clandestines de la Manche, de la France vers l'Angleterre, ne s'arrêtent pas. Ils sont encore des centaines à se jeter à l'eau pour rejoindre le Royaume-Uni. En octobre, les membres d'une famille kurde y ont même perdu la vie.

Côté français, une rumeur circule : le Brexit entraînera un durcissement des conditions d'asile côté britannique, faisant multiplier les traversées. "Il y a beaucoup de familles qui essayent de traverser par la mer, parce que les camions sont réservés aux hommes seuls, explique un migrant, un bébé ça pleure, ça peut parler beaucoup et alerter un chauffeur ou la police qu'il y a du monde dans le camion".

Alex, un Iranien de 42 ans, a tenté six fois de traverser la Manche ces derniers mois, avant d'abandonner. "La deuxième fois, on était une centaine sur un gros bateau, explique-t-il, ça dépend des passeurs, certains en mettent plus et d'autres moins".

Sherid, une jeune mineure, est elle montée sur un zodiac avec une vingtaine d'autres personnes en ce mois de décembre. Une première tentative, et un premier échec. Les passagers ont finalement été sauvés par la police frontière, après une immense frayeur : "on avait des gobelets sur le bateau, et on essayait de vider l'eau pour pas qu'il coule. C'était vraiment effrayant".