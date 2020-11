Marlène Schiappa se justifie après des propos ambigus sur l'immigration

publié le 09/11/2020 à 12:54

“Je ne peux pas laisser entendre ou sous-entendre que l’immigration ne serait pas une richesse pour la France et que, par principe, ce serait un phénomène triste, défavorable et qu’il faudrait combattre”. Face aux invectives de la députée proche du Rassemblement National (RN) Emmanuelle Ménard vendredi 6 novembre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Marlène Schiappa a souhaité affirmer sa position sur l'immigration. Pour cela, elle a décidé de citer les exemples de talentueux et talentueuses sportifs, artistes, scientifiques ou personnalités politiques.

"La France s’est aussi enrichie de vagues successives de personnes immigrées qui ont apporté énormément à la culture française et aussi la vie politique française. De Marie Curie à Nicolas Sarkozy, de Zinédine Zidane à Gambetta, d’Omar Sy à Yannick Noah", a ainsi précisé la ministre déléguée à la Citoyenneté. Un passage que Marlène Schiappa a publié en pastille vidéo sur son compte Twitter et qui a suscité de nombreux commentaires, comme l'a relevé le Huffington Post.

On parle de vagues d’immigrations. Je réponds au RN qui affirme que l’immigration ne cause que des torts. En une minute trente. C’est un extrait. Je vous invite à regarder le débat entier. — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) November 7, 2020

La raison ? Toutes les personnes citées par la ministre, à l'exception de Marie Curie (native de Pologne) sont nées en France et ne sont donc pas immigrées. Interpellée à ce sujet par Ali Soumaré, élu au conseil région d'Île-de-France, Marlène Schiappa s'est expliquée sur sa réponse controversée. "On parle de vagues d’immigrations, écrit-elle. Je réponds au RN qui affirme que l’immigration ne cause que des torts. En une minute trente. C’est un extrait. Je vous invite à regarder le débat entier."