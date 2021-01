publié le 30/01/2021 à 08:48

Alors que la campagne de vaccination en France est entachée par un manque de doses et un report de rendez-vous, l'île d'Hoëdic, située dans le Morbihan, est parvenue à vacciner l'ensemble de ses habitants prioritaires. Ce petit sanctuaire, de seulement 2 km carré, est situé à une heure et demi en bateau au large de Quiberon et compte 96 habitants, dont un tiers de seniors.

Le maire de l'île, Jean-Luc Chiffoleau, a évoqué "un vrai plaisir" au moment de s'être fait vacciner et se félicite de "ne pas avoir de cas Covid sur l'île". Selon lui, "c'est lié à une certaine discipline puisque c'est la nature qui nous confine". Héliportée par les airs, l'équipe médicale est parvenue à se rendre sur place grâce aux véhicules de la sécurité civile.

Le commandant Philippe Coindreau, des pompiers du Morbihan, explique les contours de cette opération de vaccination : "Nous sommes arrivés avec un détachement composé de médecins, pharmaciennes et infirmiers". La vaccination s'est effectuée à la mairie de l'île.

