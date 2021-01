Vaccin contre la Covid-19 : qui est concerné en priorité ? Michel Cymes fait le point

publié le 30/01/2021 à 07:44

Les dernières études montrent que les personnes qui ont contracté la Covid-19 bénéficient d'une immunité de 6 à 8 mois. Pendant cette période, si elles croisent à nouveau le virus, leur organisme sera capable de produire des anticorps pour les protéger. Donc ces personnes ne sont pas prioritaires pour se faire vacciner. Mais elles pourront se faire plus tard.



Le niveau de protection est variable d'une personne à une autre et on ne sait pas encore si les personnes asymptomatiques sont aussi bien protégées que celles qui ont eu une forme sévère du Covid-19. Malgré tout, les cas de réinfection sont très rares, donc, il n'y a pas urgence à se vacciner si vous avez déjà eu la Covid.

Inutile de faire un test sérologique avant de se faire vacciner pour savoir si on a développé des anticorps car ce test détecte si vous avez croisé le virus mais pas si vous êtes protégé.

Les malades chroniques sont-ils prioritaires ?

La deuxième grosse interrogation concerne les malades chroniques. Est-ce que les personnes souffrant de cancer devraient se faire vacciner ? C’est une question majeure puisqu'un tiers de la population souffre de maladies chroniques.

Alors, évidemment, ces 20 millions de personnes ne sont pas toutes à hauts risques de faire une forme grave de Covid-19. Pour le moment, ceux qui sont considérés à "ultra haute priorité", comme le dit Alain Fischer, le "monsieur vaccin" du gouvernement, sont les patients atteints de cancer en chimiothérapie, les patients en insuffisance rénale chronique, les malades transplantés... Pour eux, la vaccination commence en même temps que les plus de 75 ans.

