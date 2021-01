publié le 29/01/2021 à 20:13

On le sait, Sanofi et Pasteur sont hors-jeu dans la course au vaccin contre la Covid-19. Mais contre toute attente, la petite start-up nantaise Valneva, totalement inconnue, vient d’annoncer qu’elle allait lancer son vaccin à l’automne. Ce vaccin serait semble-t-il adaptable aux nouveaux variants, sa température de conservation entre 2 et 8 degrés le rendrait facile à conserver.

Et, sans attendre les résultats cliniques prévus pour avril, Valneva vient de démarrer cette semaine, la production de lots, afin d’optimiser son calendrier de livraison. Si les essais cliniques sont concluants, le vaccin sera disponible en octobre. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la recherche française, sauf que les premières doses de ses vaccins français iront directement… au Royaume-Uni.

Et oui, les Anglais ont été les premiers à soutenir la start-up nantaise et ils ont entièrement financé les essais cliniques. C’est grâce aux fonds britanniques, que Valneva a pu accélérer la mise au point de son vaccin. Dès le mois de septembre, Londres obtiendra 60 millions de doses. Quant aux Français, il faudra attendre début 2022.