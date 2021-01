publié le 29/01/2021 à 19:05

Ce vendredi, on a appris que l'Allemagne et la France font face à des problèmes d'approvisionnement de vaccins. Selon Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne et professeure de médecine, "l'Union Européenne a négocié des contrats d'envergure avec un certain nombre d'industriels du vaccin. Aucun pays n'aurait été capable de sécuriser une telle dose de vaccins à lui tout seul".

"Dans cette pandémie mondiale, nous sommes tous dépendants les uns des autres. La démarche unitaire et coordonnée de l'UE était nécéssaire", a-t-elle ajouté ce vendredi sur RTL. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait une promesse : 4 millions de Français vaccinés d'ici fin février. Selon la députée, "ce n'est surement pas mission impossible. Cela va dépendre de la capacité de l'Union Européenne, soutenue par les États membres et donc par la France, à avoir gain de cause vis-à-vis des géants pharmaceutiques".

"L'UE a fait l'effort de négocier des prix bas de sorte que les choses soient plus faciles pour les États membres", poursuit-elle. Selon Véronique Trillet-Lenoir "l'industrie pharmaceutique a un pouvoir important entre les mains, mais la Commission européenne a des moyens de réagir."