Compteur Linky : un homme paye l'électricité de ses voisins depuis 3 ans

15.000 kilowattheures consommés en 3 ans. Pour Johan, célibataire, cela fait beaucoup. L'homme s'est rendu compte après une enquête qu'il payait en réalité les factures de ses voisins, un foyer d'un couple et de ses enfants, en raison de l'inversion des compteurs Linky.

"Quand je pars en congés je disjoncte totalement mon appartement sauf le frigo. Quand je suis revenu, j'ai regardé et il n'y avait aucun changement sur la courbe malgré le fait que je sois parti. Là, je me suis dit que soit j'avais un frigo qui consommait vraiment beaucoup, soit il y avait un problème par rapport au compteur", a-t-il déclaré au micro de RMC qui révèle cette affaire.

Après un rapide calcul, Johan se rend compte qu'il a payé près de 1.200 euros en trop, car en réalité, il n'a consommé que 7.000 kilowattheures. Aujourd'hui, il peine à faire entendre sa voix :"Je passe des heures et des heures au téléphone avec eux, à échanger, à leur envoyer des mails. On me dit qu'on vont m'aider et finalement on me demande à chaque fois de renvoyer les mêmes documents, ça ne s'arrête jamais et il n'y a aucune solution qui ne débouche de ça", déplore-t-il.

Mis au courant, les voisins ont confirmé un inversement des compteurs et craignent dorénavant un gros rattrapage. De son côté, Enedis, qui gère le réseau, a annoncé que le dossier de Johan allait être étudié au plus vite.