Péages, électricité, taxe foncière… Tout ce qui va (encore) flamber en 2022

Comme à chaque 1er janvier, certains prix du quotidien évoluent, souvent au détriment des portemonnaies des Français. Les timbres, la taxe foncière, l'électricité ou encore les péages vont augmenter tandis que le Smic, les retraites ou l'épargne pourraient fluctuer en la faveur de certains ménages.

Depuis quelques mois, l'inflation bouleverse totalement les prix de produits du quotidien comme l'essence ou les denrées alimentaires. La cause : la reprise trop brutale de l'économie à l'arrêt pendant plus d'un an à cause de l'épidémie de Covid-19. Ce mercredi 8 décembre, Michel-Édouard Leclerc annonçait que les prix allaient "flamber" l'année prochaine alors que le prix de certains aliments a déjà considérablement augmenté. Dans les rayons du supermarché, "le prix des pâtes c'est +20%, le prix des huiles alimentaires c'est +8%", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Les timbres : + 0,8 centimes

Le prix du timbre vert (distribution sous 48 heures en France métropolitaine) va passer de 1,08 à 1,16 euros à parti du 1er janvier 2022. Une augmentation de 8 centimes identique à celle du timbre gris, l'Ecopli, qui passera de 1,06 à 1,14 euros. Le timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France métropolitaine) va lui passer de 1,28 à 1,43 euros.

En ce qui concerne les tarifs des envois par Colissimo des particuliers, ils augmenteront de 1,6%.

La taxe foncière : + 3,4%

Une augmentation de 3,4% au minimum. C'est ce que vont subir la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaire, encore à cause de l'inflation.

Ces deux impôts locaux sont calculés en fonction d'un coefficient forfaitaire adossé à l'inflation. Selon l'Insee, l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté de 3,4% sur un an.

Les péages : + 2%

Le 3 décembre dernier, des chiffres du ministère des Transports indiquaient que les prix des principaux réseaux autoroutiers allaient croître de 2,19% pour ASF et 2,05% pour APRR.

Selon un contrat entre l'État et les réseaux autoroutiers, les prix doivent automatiquement augmenter tous les ans au 1er février en fonction de l'inflation ou les chantiers entrepris sur le réseau. L'inflation était de + 2,8% en novembre.

L'électricité : + 4%

Le prix de l'électricité devait initialement augmenter de 14%, d'après les prévisions de septembre dernier. Néanmoins, le gouvernement a décidé de bloquer la hausse à 4% en février 2022 en prenant en charge les 10 autres pourcents. Mais depuis jeudi 8 décembre, les prévisions sont bien plus pessimistes : de 20 à 25% de hausse en 2022. La facture sera donc plus salée pour l'État.



D'autant plus que le gouvernement a également prévu d'instaurer un "bouclier tarifaire" sur le prix du gaz "tout au long de l'année 2022". Ce gel du prix du gaz devait initialement durer jusqu'à avril 2022.

Les loyers continuent d'augmenter

L'Indice de référence des loyers (IRL), sur lequel est souvent calculée la révision des loyers prévue dans les baux d'habitation, est en forte hausse à cause de l'inflation. Au troisième trimestre 2021, elle a augmenté de 0,83% selon l'Insee.



Sa prochaine publication est prévue pour le 14 janvier 2022.

L'épargne : de 0,6 à 0,8%

Enfin des bonnes nouvelles. Les augmentations ne sont pas seulement négatives. Les taux de rémunération des détenteurs d'un livret d'épargne devrait être relevé à 0,6 ou 0,8% le 1er février 2022. Le taux du livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) avait été ramenée à 0,5% le 1er février 2020.

Le Smic : + 0,6%

Le salaire minimum devrait connaître une revalorisation de 0,5 à 0,6% au 1er janvier 2022. Il pourrait alors atteindre jusqu'à 1.599 euros brut. Cependant l'augmentation pourrait être "supérieure aux 0,6% annoncés par les experts", a déclaré Elisabeth Borne, la ministre du Travail, encore une fois à cause de l'inflation.



L'État attend le 15 décembre pour obtenir les chiffres exacts de l'inflation en 2021 et donner le montant définitif du Smic à partir du 1er janvier 2021.

Les retraites : + 1,1%

Pour finir, une autre - petite - bonne nouvelle. Elle concerne les pensions de retraite de base, sauf celle des avocats, qui augmenteront de 1,1% au 1er janvier 2022. Elles seront donc versées à partir de début février.



Encore une fois, la hausse a été calculée en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Les anciens salariés du privé, les fonctionnaire et les indépendants pourront profiter de cette hausse.