publié le 21/11/2020 à 08:40

Emmanuel Macron devrait annoncer mardi soir, non pas un déconfinement, mais un allégement des mesures et surtout une ouverture de certains commerces. En tout cas les voyants sont au vert, cette réouverture apparaît de plus en plus plausible parce qu’il y avait trois conditions.

D'abord, que les commerçants, y compris sur internet, acceptent de reporter tous ensemble le Black Friday pour éviter justement la cohue dans les magasins avec des promotions le week-end de la réouverture. Les commerçants, tous ensemble, ont accepté ce report. La deuxième condition, c’est de ne pas faire courir de risque aux clients quand ils reviendront aux magasins et là encore, les commerçants ont accepté de mettre en place un nouveau protocole sanitaire plus strict, en accueillant moins de monde dans les magasins, un client ou un groupe d’une même famille pour 8m² au lieu de quatre actuellement.

Les grandes surfaces se sont engagées à faire un comptage à l’entrée et à la sortie et pour que les clients se croisent moins, les magasins pourront aussi ouvrir tous les dimanches de décembre et appliquer des horaires élargis. Pour le reste, masques, gels, plexiglas et marquage au sol mais maintenant, il reste encore une condition pour pouvoir ouvrir les commerces samedi prochain : qu'il y ait vraiment une décrue de l’épidémie. Mais ça, c’est le président de la république Emmanuel Macron qui pourra nous le dire mardi soir.

À écouter également dans ce journal

Justice - Dernier jour dans le procès Daval. Pour avoir tué son épouse, Jonathann risque la réclusion à perpétuité. Il se dit prêt à "payer" pour le meurtre de sa femme Alexia et devrait être fixé sur son sort samedi dans la soirée.

Affaire Estelle Mouzin - L’avocat du père d’Estelle Mouzin, Me Seban, s’est dit inquiet des problèmes de santé de Michel Fourniret, victime d'un malaise cardiaque vendredi. Le tueur a livré quelques jours plus tôt des indications sur le lieu où la fillette a été enterrée mais n'a pas encore donné toutes les réponses.

Judo - Clarisse Agbegnenou (-63 kg) a remporté un cinquième sacre européen aux Championnats d'Europe de judo, vendredi à Prague, après plus de neuf mois sans compétition. Margaux Pinot a elle aussi remporté l'or européen en moins de 70 kg, en battant la Néerlandaise Sanne Van Dijke en moins d'une minute en finale.