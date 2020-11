Coronavirus : des portiques désinfectants placés à l’entrée des commerces

publié le 20/11/2020 à 15:21

Elles commencent à faire leur apparition à l’entrée de certains supermarchés et elles pourraient devenir la norme : il s’agit de cabines de désinfection anti-Covid, semblables à des portiques d’aéroports mais destinées à "purifier" les clients.

Ce dispositif est installé depuis quelques jours à l’Hyper U de Pertuis dans le Vaucluse. Il est impossible de les rater en pénétrant dans le magasin : deux portiques qui fument, qui clignotent et qui parlent. Ils diffusent surtout un désinfectant naturel, comme l’explique la direction de cet hypermarché. "On a une brumisation sèche faite d’iode, ce qui nous permet d’au moins rassurer sur la désinfection de nos vêtements et de nos mains."



Chaque portique coûte 12.000 euros et est censé lutter contre plusieurs types de virus et de bactérie, grâce à l’ozone qui attire les éléments en suspension dans l’air et les UV qui les attaquent. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment contre la Covid-19 ? "C’est difficile de répondre avec une très grande précision", répond son créateur Éric Pelletier. "On n’a pas fait de test appliqué spécifiquement à la Covid-19, car les actions de l’ozone et des UV touchent un spectre assez large : fongicide, virucide, bactéricide. Aujourd’hui on a une efficacité avérée entre 45 et 66%."

Plusieurs dizaines de ces portiques sont disséminés sur tout le territoire français, de la Corse à la Haute-Loire.