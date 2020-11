et AFP

publié le 20/11/2020 à 16:07

Emmanuel Macron s'adressera aux Françaises et aux Français, le 24 novembre prochain "pour annoncer une adaptation des règles du confinement face à l'épidémie de Covid-19". Dans son communiqué publié ce 20 novembre, l'Élysée, précise que le discours du chef de l'État sera diffusé à partir de 20 heures, confirmant nos informations.

L'allocution d'Emmanuel Macron se tiendra donc à une semaine de l'échéance du 1er décembre 2020, que le chef de l'État avait fixé lors de son discours pour annoncer un nouveau confinement, le 28 octobre dernier.

Les grandes lignes de la prise de parole d'Emmanuel Macron seront axées sur l'équilibre entre mesures sanitaires et soutien à l’économie et l'équilibre entre obligations et responsabilités. Il va exposer sa "stratégie de sortie progressive du confinement" qui n'aura rien à voir avec le déconfinement du printemps dernier. Il faudra, selon toute vraisemblance, en passer par un nouveau couvre-feu.

