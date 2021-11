Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20 heures

Alors que l'épidémie de coronavirus reprend en France, le président de la république Emmanuel Macron s'exprimera dès ce mardi 9 novembre à 20h, selon un communiqué de l'Élysée ce soir. Le chef de l'Etat s'exprimera sur la situation sanitaire, mais aussi sur la relance, les réformes et d'autres sujets d'actualité, comme l'a indiqué ce vendredi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

L'Elysée a précisé que l'allocution aurait lieu sans doute dans la foulée d'un Conseil de défense sanitaire. De sources gouvernementales, elle sera calquée sur le modèle de l'allocution du 12 juillet où Emmanuel Macron avait notamment annoncé l'extension du passe sanitaire, dont le Parlement a autorisé ce vendredi le possible recours jusqu'au 31 juillet 2022.



Si la France est en avance sur nombre de ses voisins avec près de 75% de sa population ayant reçu un schéma complet, la cadence de l'été est retombée. En effet, ce jeudi, l'agence nationale de santé publique faisait état de 9.502 nouveaux cas et d'un taux de positivité de 2,2% sur les sept derniers jours. Une semaine auparavant ce taux, qui mesure la proportion de cas parmi les personnes testées, n'était que de 1,8%.

Des mesures conséquentes attendues

Le chef de l'État pourrai bien marquer le coup et annoncer des mesures fortes, comme sur le sujet de la 3e dose de vaccin contre le coronavirus. En effet, l'exécutif envisage de plus en plus à lier le passe sanitaire avec une 3e dose du vaccin et une annonce dans ce sens pourrait voir le jour mardi.

La question de la vaccination des enfants est également sur la table, alors que le retour du masque a été officialisé dans les écoles de 39 départements français dès la rentrée scolaire de lundi et que les États-Unis ont débuté mardi soir les première injections sur les 5-11 ans.