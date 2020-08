Coronavirus : les Français délaissent les transports en commun

publié le 17/08/2020 à 08:06

La crainte d'attraper le coronavirus et le succès du télétravail conduisent les Français à se détourner de plus en plus des transports en commun. Une récente étude a en effet établi qu'ils sont 31% à les utiliser beaucoup moins ou plus du tout, 20% préfèrent prendre la voiture et 12% le vélo.

Outre le fait que ce changement de comportement a un impact économique, la France étant un des pays qui subventionnent le plus les transports publics et le secteur représentant 1,5 million d'emplois directs.

Mais il y a aussi un problème écologique. Ces dernières années, les grandes villes ont investi massivement dans les transports publics, au cœur de leur politique de verdissement. On pense notamment au projet Grand Paris Express, à la création d'une troisième ligne de métro à Toulouse ou encore au renouvellement du métro à Marseille.