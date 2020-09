publié le 06/09/2020 à 09:04

La généralisation du port du masque dans l'espace public et dans les lieux privés clos est une véritable plaie pour les personnes sourdes et malentendantes, habituées à lire sur les lèvres quand leur handicap nuit à leur compréhension. 100.000 masques transparents vont être distribués par l'État, a annoncé, Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées ce dimanche 6 septembre dans le Journal du Dimanche.

Ces masques serviront notamment aux enseignants pour mieux communiquer avec les élèves qui en ont besoin. Trois entreprises françaises vont se charger de la fabrication. Mais de nombreuses associations n'ont pas attendu le décision du gouvernement, comme "Signes et paroles" situé à Meaux en Seine-et-Marne.

Thi-My Gosselin préside cette association qui aide des personnes malentendantes dans le Val-de-Marne. Pendant le confinement, elle s'est aperçue que certaines personnes malades du coronavirus avaient peur d'aller à l'hôpital. En effet, tout le monde porte un masque et elles ne pouvaient plus comprendre ce que le personnel disait. "Avec le masque, il n'y a plus rien qui passe, à part les yeux, donc la communication ne passe plus", explique-t-elle.

Avec le masque, il n'y a plus rien qui passe. Thi-My Gosselin, présidente de "Signes et regards" Partager la citation





Thi-My a alors eu l’idée de coudre un masque transparent. Il est composé de deux morceaux de tissu : "au milieu il y a une fenêtre transparente, du PVC très léger", précise-t-elle. Grâce à ce dispositif, il est donc possible de "voir les lèvres et les expressions du visage" : l’air passe sur les côtés et la respiration est facile.

Ce type de masque est en cours d’homologation par les autorités. L'association en fabrique jusqu'à 100 par jour et fait travailler dix personnes en insertion. Elle les vend 7 euros pièce : l'essentiel est donné à des collectivités et à des foyers pour personnes handicapées.

À écouter également dans ce journal

Mali - Deux militaires du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes ont été tués, samedi 5 septembre au Mali. En cause : un engin explosif au passage de leur véhicule blindé. Un troisième soldat a été blessé.

Royaume-Uni - Plusieurs personnes ont été poignardées à Birmingham. Pour le moment, le nombre de blessés et les circonstances de cette attaque n'ont pas été précisés.

Présidentielles 2022 - Un sondage Ifop publié dimanche 6 septembre rapporte que 65% des Français ne sont pas favorables à ce que la droite soutienne Emmanuel Macron.