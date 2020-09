Coronavirus : les enfants sont-ils contagieux ?

publié le 06/09/2020 à 08:32

Le rentrée scolaire est une source d'inquiétude pour les parents comme pour les enseignants. En pleine crise sanitaire, les enfants rentrent en cours comme d'habitude, ceux de moins de 11 ans n'ont pas l'obligation de porter un masque contrairement aux professeurs.

Est-ce réellement risqué de réunir des enfants ensemble à l'heure actuelle, où le coronavirus circule de plus en plus activement en France ? De nombreuses études se contredisent sur le sujet. La dernière en date conclue que les enfants présentent un risque très faible de contamination en France.

Cette étude nommé "Coville" se base sur 605 enfants malades de moins de 15 ans. Elle démontre que moins de la moitié présentaient des symptômes légers (toux, fièvre, diarrhée, perte de goût). Le reste, 322, étaient asymptomatiques. De plus, 65 d'entre eux affichaient un test sérologique positif alors qu'au final seulement 11 d'entre affichaient un test PCR positif. Ceci prouve qu'ils ont développé des anticorps contre le virus.

Les jeunes enfants peu contagieux

La Société Française de Pédiatrie (SPF) a réalisé une synthèse des différentes études et en conclut que "les enfants, et en particulier ceux de moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de COVID19".

"Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19", rappelle la SFP, qui approuve totalement la rentrée des classes telle qu'elle a lieu.

À l'heure actuelle, on ne sait pas expliquer pourquoi les enfants seraient moins touchés que les adultes par la Covid-19. L'une des théories qui ressort le plus souvent consiste à penser qu'ils auraient une réponse immunitaire plus efficace face au virus.

C'est d'ailleurs ce que démontre l'étude "Coville", en prouvant que la plupart des enfants infectés sont asymptomatiques. De fait, les jeunes enfants se font moins tester que les adultes. De là, ressortent de nombreuses incertitudes, car les enfants pourraient ainsi être nombreux à porter le virus, sans le savoir.

Les jeunes représentent une minorité des cas graves

D'autres études entraient en contradiction et assuraient que les enfants étaient autant voire plus contagieux que les adultes. Une étude américaine parue le 30 juillet affirme qu'ils pourraient être d'importants facteurs de contagion dans la population.

Une autre étude venue de Corée du Sud conclue que les enfants de 10 à 19 ans ont autant de chance de contaminer leur entourage que les adultes. Toutes ces recherches restent tout de même à prendre avec des pincettes.

Dans la majorité, les chiffres demeurent rassurants. Les jeunes malades représentent une minorité des cas graves de Covid-19. Les décès d'enfants liés au coronavirus sont encore plus rares, même s'ils existent.