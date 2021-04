publié le 25/04/2021 à 08:46

Après deux semaines de vacances pour tout le monde, retour en classe ce lundi. Cela concerne les élèves de maternelle et de primaire. Un cas de Covid-19 entraînera automatiquement la fermeture de la classe. L'objectif est d'éviter au maximum les contaminations dans les classes.

Les élèves de primaires auront à nouveau droit à des tests salivaires afin de détecter les cas positifs. C'est également la dernière semaine de cours en distanciel pour les élèves du collège et du lycée. À partir du 3 mai, les lycéens seront en demi-classes et devront s'auto-tester une fois par semaine, deux fois par semaine pour les personnels de l'établissement.

Les collégiens de 3e et 4e seront en demi-classes dans les départements les plus touchés et en classes complètes dans les autres départements tout comme les élèves de 6e et de 5e. Ils seront soumis à des tests salivaires pour limiter les contaminations. Enfin, les épreuves du bac et du brevet sont maintenues, tout comme les partiels à l'université, au mois de juin.

Rambouillet - Un hommage sera rendu ce lundi à Stéphanie, fonctionnaire de police tuée vendredi à l'entrée du commissariat de Rambouillet dans les Yvelines. Samedi, Emmanuel Macron s'est rendu au soutien de la famille de la victime.



Vaccin contre le coronavirus - 140 personnes ont reçu une injection de sérum physiologique au centre de vaccination d'Epernay, dans la Marne. Cette erreur est heureusement sans conséquence pour leur santé.

Football - Paris prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1. Le PSG s'est imposé samedi face à Metz 3 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Lille joue sa place de leader ce dimanche soir face à Lyon.