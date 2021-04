Ligue 1 : choc Lyon-Lille, Dijon vers la Ligue 2... Les enjeux de la 34e journée

publié le 23/04/2021 à 14:30

Déjà infime, l'écart s'est encore resserré le week-end dernier, rendant la course au titre et à l'attribution des places en Ligue des champions encore plus indécise, toujours plus haletante. À cinq journées de la fin de cette saison 2020-2021 de Ligue 1, Lille (1er, 70 points) ne compte plus qu'une longueur d'avance sur le PSG (2e, 69 points), deux sur Monaco (3e, 68 points) et trois sur Lyon (4e, 67 points).

Grands perdants de la 33e journée malgré un nul arraché face à Montpellier (1-1) - Paris, l'OL et l'ASM se sont tous imposés -, les Lillois de Christophe Galtier sont à un moment-charnière : ils se rendent à Lyon en clôture de cette 34e journée, dimanche 25 avril (21h), pour un choc qui va peser lourd. Battu en Coupe de France par Monaco en milieu de semaine, l'OL espère désormais ne pas finir à la 4e place en championnat.

Rappelons que les deux premiers décrocheront un billet direct pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, tandis que le 3e devra en théorie affronter deux tours de barrage. Le 4e ne disputera "que" la Ligue Europa, ce que le PSG ne peut absolument pas se permettre et ce qui serait problématique dans le plan de marche de Lyon. Lille et Monaco n'ont a priori rien à perdre... même si le Losc semble céder à la peur de gagner dans ce sprint final.

Paris à Metz, Monaco à Angers

Paris et Monaco auront-ils mis la pression sur leurs deux rivaux avant le coup d'envoi ? Quatre jours avant la réception de Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions, les Parisiens se rendent à Metz (9e), samedi 24 avril (17h). Les Monégasques, impressionnants en 2021 (13 succès, 2 nuls, 1 défaite en L1), sont eux attendus à Angers (12e), dimanche 25 avril (17h05).

Notez déjà que le week-end suivant sera celui d'un autre choc entre deux des quatre larrons, le dernier : Monaco accueillera Lyon, dimanche 2 mai (21h). La veille (17h et 21h), Paris recevra Lens (5e) entre ses deux rendez-vous face aux Citizens tandis que Lille se frottera à Nice (10e).

Dijon officiellement en Ligue 2 ?

L'autre enjeu principal de cette journée concerne la relégation en Ligue 2 : le sursaut contre Nice (2-0) pourrait n'avoir que retardé l'échéance pour Dijon, dernier avec 18 points seulement, 10 de moins que Nantes (19e), 13 de retard sur Nîmes (18e) et 14 sur Lorient (17e) - les deux derniers descendent, le 18e jouera un barrage face à une équipe de L2.

Une défaite à Rennes (7e), dimanche 25 avril (15h), et Dijon compterait un retard impossible à rattraper sur la 18e place. Un match nul pourrait ne pas suffire non plus, si Nîmes réussit à ramener un point de Lens dans le même temps. Et même une victoire en Bretagne serait insuffisante si Nîmes s'impose dans le Nord et si Lorient bat un Bordeaux au plus mal (16e, 36 points).

L'OM et Montpellier pour poursuivre leurs séries

Pour le reste, l'OM de Jorge Sampaoli (6e) va tenter, en ouverture à Reims (11e), de décrocher un deuxième succès rang et un quatrième match sans revers d'affilée. Sans faire de bruit, Montpellier (8e) peut étirer à Nice (10e) une rare invincibilité de 15 rencontres toutes compétitions confondues (8 succès, 7 nuls). Nantes dispute un match sans doute décisif pour le maintien à Strasbourg (14e).

Ligue 1 : le programme et classement

Vendredi 23 avril :

21h00 : Reims - Marseille



Samedi 24 avril :

13h00 : Saint-Etienne - Brest

17h00 : Metz - PSG



Dimanche 25 avril :

13h00 : Nice - Montpellier

15h00 : Lorient - Bordeaux

Lens - Nîmes

Strasbourg - Nantes

Rennes - Dijon

17h05 : Angers - Monaco

21h00 : Lyon - Lille



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 70 33 20 10 3 54 20 34

2. Paris SG 69 33 22 3 8 74 25 49

3. Monaco 68 33 21 5 7 70 38 32

4. Lyon 67 33 19 10 4 65 32 33

5. Lens 53 33 14 11 8 52 45 7

6. Marseille 52 33 14 10 9 46 41 5

7. Rennes 51 33 14 9 10 43 35 8

8. Montpellier 47 33 12 11 10 53 54 -1

9. Metz 43 33 11 10 12 36 38 -2

10. Nice 43 33 12 7 14 41 44 -3

11. Reims 41 33 9 14 10 38 38 0

12. Angers 41 33 11 8 14 34 50 -16

13. Saint-Etienne 39 33 10 9 14 38 50 -12

14. Strasbourg 37 33 10 7 16 42 51 -9

15. Brest 37 33 10 7 16 45 56 -11

16. Bordeaux 36 33 10 6 17 35 48 -13

17. Lorient 32 33 8 8 17 40 61 -21

18. Nîmes 31 33 8 7 18 32 60 -28

19. Nantes 28 33 5 13 15 33 51 -18

20. Dijon 18 33 3 9 21 22 56 -34



Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.