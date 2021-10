Les infos de 8h - Changement climatique : 7 Français sur 10 se disent concernés

À cinq jours du début de la COP26, qui se tiendra en Écosse, l'environnement est une nouvelle fois sur le devant de la scène. Selon une enquête BVA de la Banque Européenne d'Investissement dévoilée mercredi 27 octobre, il existe une véritable inquiétude autour du changement climatique, mais l'envie de faire des efforts, elle, n'est pas évidente.

Pendant longtemps, seuls les agriculteurs constataient les effets du réchauffement climatique avec des moissons et des vendanges plus précoces. Désormais, les Français disent les ressentir aussi : les trois-quarts d'entre eux indiquent ainsi être concernés par les canicules, les tempêtes, les inondations ou encore la hausse des prix de l'énergie.

Ils sont également les trois-quarts à estimer que les pouvoirs publics ne font pas assez et se disent favorables à des mesures plus strictes pour modifier nos comportements. Néanmoins, le chiffre baisse légèrement lorsqu'il s'agit de mettre en place une taxe carbone sur ce qui contribue le plus au réchauffement planétaire : 70% des Français s'y disent favorables. Ainsi, la majorité veut des actions fortes, mais cela devient plus compliqué quand celles-ci touchent à son mode de vie.

