publié le 07/07/2020 à 08:57

Le coronavirus est passé par là. Il n’y a cette année pas eu d'épreuves sur table, tout s’est fait au contrôle continu sur les deux premiers trimestres. Le suspense est donc beaucoup moins présent, si ce n'est parfois pour une mention.

Ces résultats sont mis en ligne dès 9h ou 10h selon les académies. Et on s'attend plutôt à un bon cru, meilleur que les autres années. Édouard Geffray, le directeur général de l'Enseignement scolaire et numéro 2 de l’Éducation nationale explique pourquoi : "Chaque année, vous aviez des élèves qui rataient certaines épreuves car stress, parce que c’était tombé sur un sujet qu’ils connaissaient mal, etc., etc. Et par définition, cet effet est neutralisé par le contrôle continu donc on peut s’attendre à ce qu’il y ait un meilleur taux de réussite".

"Nous, nous sommes partis du principe que d’abord, les professeurs savent noter leurs élèves, c’est leur métier et qu’ensuite, les jurys sont composés eux-mêmes de professeurs qui ont l’habitude d’être dans les jurys de baccalauréat. Donc c’est un principe de confiance et il y a aussi un principe qui a été posé par le ministre dès le départ, celui de pas léser les élèves. S’ils ont leur bac, c’est qu’ils l’ont mérité et qu’il leur a été attribué par un jury souverain et collégial".

À écouter également dans ce journal

Remaniement - Nommé ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti est pourtant le premier à critiquer le système judiciaire. La France l'a découvert au moment de l’affaire Outreau et pour lui, c’est un honneur de défendre les indéfendables. Il collectionne les acquittements.

Roselyne Bachelot - Sa nomination est une surprise car on la pensait définitivement retirée de la vie politique. Elle était devenue chroniqueuse télé. Elle a déjà été trois fois ministre. C’est la première à avoir pris ses fonctions hier soir.

Bayonne - Philippe Monguillot, le chauffeur de bus agressé à Bayonne après avoir refusé de prendre à bord un homme non-masqué, se trouve désormais en état de mort cérébrale. Son épouse, Véronique Monguillot et leurs filles ont tenu à témoigner leur colère et leur douleur au micro de RTL.