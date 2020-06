Bac 2020 : comment consulter les résultats ?

publié le 26/06/2020 à 07:05

740.584. C'est le nombre de candidats inscrits au baccalauréat 2020. Mais cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les épreuves écrites du bac général, technologique et professionnel ont été annulées ainsi que l'oral de français, remplacées par le contrôle continu. Seules celles de rattrapage et de remplacement auront bien lieu.

Pas d'épreuves, certes, mais des résultats, en bonne et due forme. Les décisions des jurys de baccalauréat seront publiées le mardi 7 juillet, à des heures différentes selon les régions. Les lycéens et leurs familles pourront se rendre sur le site internet de leur académie via le site du ministère. Les résultats seront publics et accessibles sans mot de passe, excepté si vous avez demandé à ne pas les publier.

Pour les oraux de rattrapage, si vous avez une note comprise entre 8 et 10/20, ils auront lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juillet. Le résultat de chaque rattrapage sera ensuite publié dans la journée. Les épreuves de remplacement, habituellement organisées pour les étudiants qui ne peuvent pas passer les épreuves pour cause de force majeure, auront lieu en septembre. Cette année, celles et ceux qui n'obtiennent pas leur baccalauréat en juillet pourront le repasser à la session de septembre.