Hausse des prix de l'énergie : "Cette tension peut durer tout l'hiver", alerte Thierry Breton

Depuis quelques mois, les prix des énergies, comme le gaz, et des carburants ne font qu'augmenter, du fait de la reprise économique mondiale. Pour Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, "c'est une question extrêmement importante car elle touche tous les Français et tous les Européens. Au-delà de ça, elle touche toute la planète", a-t-il déclaré au micro de RTL ce dimanche 26 septembre, avertissant que cette situation pourrait "durer tout l'hiver".

"Cette situation de tension sur l'énergie peut durer tout l'hiver", a alerté le commissaire européen au marché intérieur. Une facture qui peut s'avérer conséquente pour les ménages les plus modestes, à qui Jean Castex a promis un chèque énergie de 100 euros, il y a quelques jours.

Thierry Breton a tenu à revenir sur l'origine de ce phénomène. "Il y a eu la crise du Covid, on a fermé des puits de pétrole et les puits de gaz et certains ne peuvent plus les rouvrir. Structurellement, il y a déjà une baisse de l'offre. Deuxième élément, il y a beaucoup d'énergies renouvelables, comme les éoliennes. Et il se trouve qu'au cours des six dernières semaines, il n'y a pas eu de vent en Europe. Donc beaucoup moins d'électricité a été produite", précise-t-il.

Le commissaire européen au marché intérieur cite une troisième cause à la hausse des prix de l'énergie : "Vous avez des tensions géopolitique, d'après ce que dit l'agence pour l'énergie, et notamment pour certains qui sont trop dépendants. Je pense à l'Allemagne qui dépend beaucoup du gaz russe. Ils font aujourd'hui les frais d'une offre et d'une abondance qui n'est pas là où elle devrait être", explique Thierry Bbreton.