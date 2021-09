Carburant : le barre du litre à 2 euros dépassée

C'est une première en France dont on se serait bien passé. Le prix du litre d'essence a dépassé la barre fatidique des 2 euros, mercredi 29 septembre. Cette nouvelle n'est pas réjouissante pour le porte-monnaie des français. Toutefois seule une poignée des quelque 11.000 stations-services de France ont affiché des prix supérieurs à 2 euros. Mais si la hausse des prix se poursuit, de nombreuses pompes pourraient elles aussi, passer le cap. À noter que seul le Sans Plomb 98 est concerné par ce prix.



Pour constater cette hausse des prix, RTL a fait le test en prenant la route direction Le Havre. Un peu plus de 300km et sur l'A13, le litre de Sans Plomb 98 s'affiche à des prix sinistres : 1,79 euros, 1,82 euros ou même 1,91 euros. Soit 30 centimes plus cher que l'an dernier. Ce qui fait en moyenne, 10 euros de plus par plein pour une petite citadine.

Des solutions pour faire des économies

Pour tenter de faire baisser la facture, quelques solutions existent tout de même. Notamment en adoptant une éco conduite. Il s'agit d'accélérer progressivement ou encore de mieux passer ses vitesses. Autre conseil, évitez de faire un plein sur voie rapide, qui est pour David, automobiliste, la règle d'or : "Sur l'autoroute, je n'y vais jamais. Même si je suis sur l'autoroute, je sors pour aller faire le plein ailleurs." De quoi économiser 10 euros par plein environ.

Il y a même des applications comme carbu.com pour trouver les prix les plus bas. Une autre solution est aussi possible, mais beaucoup plus radicale, faire passer son véhicule au bioéthanol. C'est ce que Martin a fait : "Je sors du garage. Par plein ça me fait économiser entre 30 et 35 euros." Un investissement qui peut coûter jusqu'à 1 000 euros.

Jusqu'à quand va durer cette hausse des prix ?

Pour l'instant, aucun spécialiste n'est capable de dire quand ce phénomène d'augmentation va s'arrêter. Cela va dépendre de l’évolution de l’offre qui pour l’instant, est assez faible et de la demande, elle, est très forte.

Le prix du baril de Brent vient d'ailleurs d’atteindre les 80 dollars un record depuis le mois d’octobre 2018... Date qui marquait le début du mouvement des gilets jaunes.